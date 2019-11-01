Скандальні заяви Сергія Сивохи

Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо висловив невдоволення українським телебаченням.

В інтерв'ю "Лівому берегу" колишній шоумен заявив, що жителям окупованого Донбасу іноді краще не дивитися українські канали. Він уточнив, що з цими людьми зв'язок можливий тільки на підконтрольній території.

"Те, що вони побачать тут, ті емоції, посили - відвезуть туди. Це - недоврахований фактор комунікації. І, як завжди, традиційні способи - інтернет-спільноти, дасть бог, з'явиться скоро телебачення, оскільки те, що там діється - жах. вони не бачать українського телебачення. Правда, іноді хочеться сказати: "І добре, що вони не бачать", - сказав Сивохо.

За даними джерел OBOZREVATEL, Сивохо має всі шанси стати головним переговірником між командою президента Володимира Зеленського та жителями окупованих територій.

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