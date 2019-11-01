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1 листопада • оновлено в 22:07
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Організатори скандального еротичного шоу стали гостями "Бурчук Live" ч.2

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Організатори та продюсери скандального заходу Олексій Боголюбов, Катерина Тришина та Анна Ходоровська у прямому етері ObozTV розповіли про своє ереточне шоу "Вар'єте рояль".

"Це буде історія про те, як до Олексія приходить муза. Він довго мучиться, не може нічого створити, і приходить дівчина, яка дає йому цю іскру", - прокоментувала пісню, яку вона виконувала наживо у прямому етері ObozTV, вокалістка Анна Ходоровська.

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