Організатори скандального еротичного шоу стали гостями "Бурчук Live" ч.2

Організатори скандального еротичного шоу стали гостями "Бурчук Live" ч.242 Читати матеріал російською
Організатори та продюсери скандального заходу Олексій Боголюбов, Катерина Тришина та Анна Ходоровська у прямому етері ObozTV розповіли про своє ереточне шоу "Вар'єте рояль".
"Це буде історія про те, як до Олексія приходить муза. Він довго мучиться, не може нічого створити, і приходить дівчина, яка дає йому цю іскру", - прокоментувала пісню, яку вона виконувала наживо у прямому етері ObozTV, вокалістка Анна Ходоровська.
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