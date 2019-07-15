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Як фестивалить Україна перед виборами: Atlas Weekend та концерт партії Медведчука

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14 липня в Києві завершився масштабний музичний фестиваль Atlas Weekend, а політичний блок "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука влаштував концерт в Бахмуті.

Чому політики не прийшли на Atlas, щоб звернутися до молоді? У чому відмінності між фестивальною культурою в Україні та на Заході?

Обговорюємо в цьому випуску музичні, політичні і загальнолюдські питання. Також телефонуємо Вадиму Мичковському, відомому під сценічним псевдонімом "дядя Жора", з питанням про концерт в Бахмуті.

"Панове політики і духовні лідери, щоб молодь вас почула – приходьте на такі фестивалі, як Atlas Weekend. Не соромтеся, це нормально. Будьте з молоддю", – закликає ведучий Олександр Лярчук.

UPARK – ще один фестиваль, який пройде в Києві 16, 17 і 18 липня. Хто там буде і чого чекати – дізнайтеся з нашого ефіру.

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