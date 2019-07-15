Обстріл телеканалу "112 Україна": експерт не виключив нових НП

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта не виключає, що перед виборами до Верховної Ради можуть повторитися інциденти, подібні обстрілу будівлі телеканалу "112 Україна".

Коментуючи можливість нових НП, експерт заявив: "Ми, на жаль, бачимо, що такі радикальні події не знаходять ніякої правової і навіть комплексної інформаційної оцінки від верхніх ешелонів влади... Це наштовхує на думку, що можуть бути і агресивні дії, постріли, вибухи для того, щоб привернути до тієї чи іншої політичної сили увагу".

"У класиці жанру, якщо ми говоримо про теракт, як правило, є спроба донести адресату, хто і навіщо це зробив. А у нас анонім, який влупив, і всі галасують і намагаються з одної події свої особисті рейтинги заробити", – додав Шабовта.

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