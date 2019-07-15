Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Обстріл телеканалу "112 Україна": експерт не виключив нових НП

543 Читати матеріал російською

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта не виключає, що перед виборами до Верховної Ради можуть повторитися інциденти, подібні обстрілу будівлі телеканалу "112 Україна".

Коментуючи можливість нових НП, експерт заявив: "Ми, на жаль, бачимо, що такі радикальні події не знаходять ніякої правової і навіть комплексної інформаційної оцінки від верхніх ешелонів влади... Це наштовхує на думку, що можуть бути і агресивні дії, постріли, вибухи для того, щоб привернути до тієї чи іншої політичної сили увагу".

"У класиці жанру, якщо ми говоримо про теракт, як правило, є спроба донести адресату, хто і навіщо це зробив. А у нас анонім, який влупив, і всі галасують і намагаються з одної події свої особисті рейтинги заробити", – додав Шабовта.

Подробиці дивіться у випуску "Бурчук LIVE" на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Сергій Шабовта
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини