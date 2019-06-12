День Росії: московська поліція відзначила рекордними задрежаніямі

Російська опозіціонерка Ольга Курносова розповіла, що сьогодні, 12 червня, в день Росії, в Москві відбулася масова акція з рекордними затриманнями на підтримку Івана Голунова, журналіста "Медузи", якого раніше заарештували і, за заявами провідних видань Росії, звинувачення явно пов'язано з його професійною діяльністю.

За її словами, акція була розігнана досить жорстко, а центр Москви практично повністю перекритий. Вона підкреслила, що в Кремлі були стурбовані, що сьогоднішнє свято буде Використовувати ліберальної російської громадськістю, незгодною зі свавіллям силовиків, як можливість виступити з політичними вимогами.

Заплановану акцію не підтримали ні сам Іван Голунов, ні "Медуза". Обрунтовуючи те, що мітинг э неузгодженим, поліцейські після полудня почали заарештовувати учасників, в першу чергу, тих, хто надів футболки "Я Іван Голунов".

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