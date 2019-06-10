Вигнати зайвих і підняти зарплату: нардеп запропонував радикальну реформу Ради

В Україні зарплати народних депутатів необхідно підвищити до рівня суддів – до 10 тис. євро.

Про це заявив в ефірі ObozTV депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт" Андрій Помазанов. На його думку, саме такі зарплати дозволять залучити в парламент професійних законотворців.

"Я нагадаю, що коли ми пішли в депутати, у мене зарплата була 4 тисячі гривень "з копійками". На попередній роботі, начальником головного управління юстиції в Києві, у мене було близько 10 тисяч. Пішов на виборну посаду, і люди не хотіли, щоб ми отримували більшу зарплату. Мені пощастило, що я мав заощадження, які заробив ще адвокатської роботою", – розповів Помазанов.

Депутат висловив упевненість, що "не може бути зарплата людини, від якої залежить доля держави, внутрішній і зовнішній вектор, економічний і політичний, на рівні 4 тис. грн".

При цьому народний обранець зізнався, що з 2014 року його зарплата відчутно зросла, і зараз становить 34 тис. грн з усіма надбавками і відрахуваннями.

"Мені вистачає, але зарплата судді, яку ми встановили позаминулого року новим законодавством, становить близько 10 тис. євро. Були бурхливі суперечки щодо того, призначати їм таку зарплату чи ні. Я особисто був прихильником того, щоб збільшити суддям зарплату. Я сподівався, що прийдуть люди з адвокатури, з наукових установ і будуть відправляти правосуддя, а не кривосуддя, як це часто відбувається. Повертаючись до депутатів, можна було б наблизити цю зарплату до зарплати суддів", – зазначив він.

При цьому Помазанов вважає за потрібне прибрати депутатську недоторканність, щоб у депутати йшли не олігархи, а "люди, які є професіоналами, які будуть писати закони, працювати в комітетах, намагатися донести думки до кожного громадянина і почути, що саме не так у нашій роботі" .

На його думку, сьогодні "відсотків 70 парламенту займаються зовсім не тим, чим треба".

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