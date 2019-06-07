Не дочекаєтесь: Зеленський відповів на петицію про його імпічмент

Президент України Володимир Зеленський розглянув петицію про свою відставку, яка набрала необхідні 25 тисяч підписів українців, і офіційно відповів її автору.

Заяву глави держави було опубліковано на його сайті. Президент аргументував свою позицію Конституцією.

Так, Зеленський наголосив, що глава України зобов'язаний залишити свій пост тільки у випадках, передбачених законодавством: відставки, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту, смерті.

"З об'єктивних і, сподіваюся, зрозумілих вам причин, покинути свій пост відповідно до пунктів 1, 2 і 4 я не можу. По-перше, я не можу знехтувати волею 73% виборців, які взяли участь у голосуванні в другому турі виборів президента України і підтримали мою кандидатуру. По-друге, я, звичайно, втомлююся (особливо, в старому офісі з привидами комунізму в шафах), але в цілому непогано себе почуваю. І планую і надалі підтримувати гарну фізичну форму", – відповів президент.

Він також запропонував ініціатору його відставки вимагати у народних депутатів України якнайшвидшого голосування за проект Закону "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)", який був поданий ним до Верховної Ради 29 травня 2019 року.

"Підтримка народними обранцями цього законопроекту, яким я розпочинаю боротьбу за зняття недоторканності з усіх посадових осіб і процес жорсткого очищення влади від старих корумпованих політиків, дозволить вам добиватися моєї відставки законно, а головне – у реальний спосіб", – зазначив Зеленський.

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