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Вибори-2019: психолог пояснює дії кандидатів

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Психолог Олена Рихальська вважає, що відеозвернення Володимира Зеленського, це не позиція кандидата в президенти, а виступ артиста в черговому випуску гумористичних програм "Кварталу 95". Вона підкреслила, що якщо він думає про соціальну роль президента, то йому необхідно працювати в рамках цієї соціальної ролі.

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