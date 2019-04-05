Вибори-2019: психолог пояснює дії кандидатів

Психолог Олена Рихальська вважає, що відеозвернення Володимира Зеленського, це не позиція кандидата в президенти, а виступ артиста в черговому випуску гумористичних програм "Кварталу 95". Вона підкреслила, що якщо він думає про соціальну роль президента, то йому необхідно працювати в рамках цієї соціальної ролі.

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