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Управляти тривожними людьми – просто: психолог пояснив, як виникають фобії

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Психолог Ілля Головань зазначив, що страхи, які породжують ЗМІ, публікаціями про вбивства, катастрофи і трагедії не тільки привертають до себе аудиторію і заробляють гроші на рейтингах, але й формують у суспільстві страх, через який владі легше керувати цим самим суспільством. Саме у стані тривожності людина стає передбачуваною, якою дуже легко маніпулювати.

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