Підвищена соціальна відповідальність: продюсер М2 пояснив, що не так з правилами Євробачення

Продюсер телеканалу М2 Роман Муха зазначив, що "Суспільне мовлення", в особі НСТУ, не передбачило реакції суспільства. Він нагадав, що подібна ситуація вже відбувалась: декілька років тому на "Євробачення" не потрапив гурт SunSay та Андрей Запорожець, які мали гастролі в Росії.

Він наголосив, що у правилах конкурсу не було прописано про підвищені соціальні та патріотичні вимоги до учасників національного відбору. І скасування перемоги MARUV взяло на себе громадянське суспільство.

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