Кабмін буде шукати нового главу "Нафтогазу": є перший претендент

Кабінет міністрів у березні оголосить конкурс на посаду глави правління НАК "Нафтогаз України". Про це заявив під час засідання уряду в середу прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, чинний контракт із главою НАК Андрієм Коболєвим продовжувати без конкурсу не будуть.

У свою чергу, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що оголошення Кабміном конкурсу на посаду голови НАК не відповідає українському законодавству.

Поки вони сперечаються, наш Олександр Лірчук не проти спробувати сил на цій посаді.

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