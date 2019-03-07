Нацдружини збираються бити під час виборів ''бити пики'': СБУ і нацполіція вже в курсі

Центральна виборча комісія заявила про неприпустимість застосування фізичної сили на майбутніх виборах президента спостерігачами від громадської організації "Національні дружини".

ЦВК звернулася до СБУ та Нацполіції з метою вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення законності і правопорядку, повідомляється на сайті комісії.

"Не заперечуючи права громадських організацій в установленому законом порядку вести спостереження за ходом виборчого процесу, Центральна виборча комісія вважає неприпустимим зловживання наданими офіційним спостерігачам правами або використання їх у цілях, не пов'язаних із наглядом за виборами", – йдеться в повідомленні.

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