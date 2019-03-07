Чиновник погорів на воді: в столиці затримали корупціонера

У середу, 6 березня, заступника голови Державного агентства водних ресурсів України затримали на гарячому під час отримання хабаря.

Про це повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган. Вона уточнила, що операція була проведена прокурорами ГПУ спільно із САП та оперативними співробітниками ГУБКОЗ СБУ.

Ця особа, займаючи особливо відповідальне становище, використовуючи свої службові повноваження, вимагала та отримала від представника юридичної особи неправомірну вигоду в сумі 8 тис. доларів США за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми — Бучанського водосховища (84 га), розташованого в с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області", — написала Сарган.

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