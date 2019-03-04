Порєбрік News 4 березня: Захарова раптово згадала про своє українське коріння

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що у неї половина сім'ї з українським прізвищем, але зазначила, що не знає, коли зможе відвідати Україну. "Я гадаю, що це питання, на яке зараз немає відповіді. Я бувала у Києві. Я чудово розумію, що зараз там відбувається. Я не можу сказати, що для мене є нерозв'язною життєвою проблемою, що я не можу туди поїхати", — зазначила вона.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!