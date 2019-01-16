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У кокаїну, знайденого у сина нардепа, виявлено дивну властивість

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Співробітники НАБУ під час обшуків вилучили у сина народного депутата від партії "Воля народу" Станіслава Березкіна Максима кокаїн. Згідно з матеріалами суду, під час слідчих заходів детективи НАБУ вилучили прозорий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору. Проте, дивно позначена його вага: 3-5 грамів. Різниця у 2 грами, на чорному ринку, складає близько 400 доларів США.

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