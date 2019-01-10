Він щось знав: найбагатша людина планети розлучається, коли вчені розгадали секрет моногамії

Дивний збіг: найбагатша людина планети, засновник компанії Amazon Джефф Безос, стан якого оцінюється від 137 до 150 млрд доларів розлучається. Західні журналісти вважають, що його дружина, Маккензі Безос, може отримати після розлучення $ 69 млрд. І все це відбувається на тлі повідомлень, що вчені розгадали секрет незрадливості.