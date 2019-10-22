Більшість населення планети мріяла би жити в Україні: економіст

Доктор соціальної економіки Зиновій Свереда у прямому етері ObozTV прокоментував заяви міністра економіки пана Мілованова щодо того, що Україна знаходится на межі економічного прориву.

"Ну, по-перше, не треба в економіці думати про завтра або післязавтра - його може і не бути. В економіці треба думати про теперішній день, і, насправді, ми є досить успішна держава. Один з державних діячів колись сказав, що українську історію неможливо читати без брому, то я би сказав. що про українську економіку говорити без почуття гумору - це також не є можливим. Все залежить від того, що ми очікуємо", – заявив Свереда.

Найперша проблема, на його думку, полягає у тому, що приблизно 80% українців очікують від інших того, що вони мають зробити самі.

"А, по-друге, якщо взяти загальні стандартні життя, то є 6,5 мільярдів людей. Дуже добре живе 1 млрд, а ми в кінці того мільярду, таких перехідних 500 млн, а інші люди тільки би мріяли про таке життя в Україні", - заявив економіст.

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