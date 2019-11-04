Російський журналіст Бабченко заявив, що виїжджає з України

Російський журналіст Бабченко заявив, що виїжджає з України20 Читати матеріал російською
Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, який проживав в Україні, повідомив, що тимчасово переїхав до Ізраїлю.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у неділю, 3 листопада, заявивши, що виконав обіцянку, яку давав до президентських виборів.
"Якщо Україна вибере "кандидата Х" – я зараз без персоналій, я про загальну тенденцію в країні – я на наступний же день починаю запуск процесу "я звалюю". Рівно півроку тому написано... Я сказав. Я зробив", – написав Бабченко.
Бабченко додав, що "сидіти і ворожити, почнеться чи не почнеться в рамках нової концепції "мир-дружба-жуйка" обмін екстрадиціями", у нього немає бажання.
"Окреме спасибі хочу передати Євгену Кисельову за те, що він зміг втриматися і не розкрити хоча б уже мою адресу проживання. Кремень, а не людина. Ну і загальний рівень розслідувальної журналістики не може не захоплювати", – написав росіянин.
У Росії Бабченко працював у "Новой газете", був військовим кореспондентом. Із 2017 року його проживав у Києві, з вересня 2017 року працював на кримсько-татарською каналі ATR.
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