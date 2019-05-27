Бунт в одеській колонії: Obozrevatel News

Бунт в одеській колонії

Бунт ув'язнених в одеській колонії. За попередніми даними поліції, потерпіли четверо працівників закладу. Їм надали медичну допомогу. Правоохоронці запевняють: ситуація зараз повністю контрольована. Організаторів заворушень вдалося затримати. За даними поліції області, вже створили штаб для стабілізації ситуації в колонії.

Тим часом з`явилося відео зсередини одеської колонії. На ньому в`язні запевняють, що пішли на такі дії через беззаконня, що нібито там панує. Автор відео каже, що ув'язнених б'ють, а у колонії процвітає корупція.

Натомість, омбудсмен Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, що попередньою причиною бунту могли стати обшуки у засуджених. Крім того, за її словами, заручниками в`язнів стали три медпрацівники та три охоронці, які перебували в локальних зонах колонії. Їх уже звільнили.

Вибори до Європарламенту

"Європейська народна партія" втратила 39 мандатів у Європарламенті, "Прогресивний Альянс соціалістів і демократів" - 25, водночас більше сотні мандатів отримали антиєвропейські сили. Такими є результати виборів у Європарламент, що закінчилися напередодні. Лідери політичних груп відсьогодні почали переговори про формування більшості. Тим часом явка на нинішніх виборах стала найвищою за останні 20 років і склала більше 50%. Як обирала Європа - дивіться далі в сюжеті.

Петиція на сайті Бундестагу

50 тисяч підписів набрала в Німеччині петиція про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Онлайн- звернення з’явилося на сайті німецького Бундестагу ще взимку. Наразі його мають розглянути в німецькому парламенті. Збір підписів поки що триває. Віддати свій голос можуть також і громадяни України.

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