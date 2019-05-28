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Бунт в колонії. ДБР почало розслідування: Obozrevatel News

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Бунт в колонії. ДБР почало розслідування

Службова недбалість, неналежні умови утримання засуджених та погана якість продуктів харчування. Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування причин бунту в Одеській колонії.

Адміністрації виправного закладу неодноразово повідомлялось про численні порушення, проте жодної реакції не було. В ДБР припускають, що саме такі дії й призвели до того, що на території колонії відбувся бунт засуджених у результаті якого розпочалася пожежа. Нагадаю, у вівторок в Одеській колонії стався бунт. За попередніми даними поліції, потерпіли четверо працівників закладу. Їм надали медичну допомогу. Правоохоронці запевняють: ситуація зараз повністю контрольована. Організаторів заворушень вдалося затримати.

Парламент Австрії висловив недовіру уряду Себастіана Курца

Австрійський парламент висловив недовіру уряду та канцлеру Австрії - Себастіану Курцу. Таким чином його відправили у відставку. Це рішення ухвалила більшість депутатів під час позачергового засідання. В сучасній історії Австрії таке відбулося вперше. Це сталося всього за тиждень після оприлюднення скандального відео, яке змусило колишнього віце-канцлера Хайнца-Крістіана Штрахе піти з посади. На відео чиновник зустрічався нібито з племінницею російського олігарха, наближеною до Володимира Путіна, та домовлявся про підтримку перед виборами. Після цього коаліція розпалася і виникла політична криза, що й призвело до відставки уряду. При владі 32-річний Курц був півтора роки. Його називали наймолодшим лідером країни у світі. Президент Австрії вже призначив заступника - Гартвіґа Льоґера тимчасовим канцлером.

Відновили скляний міст

Пошкоджені елементи захисного скла нового пішохідного мосту у столиці відновили. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Столичний голова висловив сподівання, що правоохоронці знайдуть вандалів, які завдали шкоди новому туристичному об'єкту. Відкрили новий скляний міст в українській столиці 25-го травня- напередодні дня Києва. За день його пошкодили вандали, а тому об’єкт довелося закрити.

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