ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

“Було весело”, або “бенкет відміняється” | Альо, гараж! REBOOT #259

1.5т

Урочиста інавгурації, відвідування Парламенту, перша промова... І одразу - наочна реалізація майже всіх острахів які обурювали віп-персон, що були присутні на церемонії. Новообраний і новопризначений Президент України Володимир Зеленський з перших хвилин перебування на посаді, пішов у наступ…. Бенкет з приводу “Дня І” - скасовано...

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Теги
Альо, гараж! REBOOTАле гаражАлло ГаражАло ГаражГаражГараж на Обозегараж обозгараж обозревательгараж шаповаловобозтв гаражОбозревательВолодимир ЗеленськийзеленськийінавгураціяВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниПарубійГеращенко Антонвибори УкраїнаВыборы ПрезидентапрезидентБуло веселопортнов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини