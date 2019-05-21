“Було весело”, або “бенкет відміняється” | Альо, гараж! REBOOT #259 1.5т

Урочиста інавгурації, відвідування Парламенту, перша промова... І одразу - наочна реалізація майже всіх острахів які обурювали віп-персон, що були присутні на церемонії. Новообраний і новопризначений Президент України Володимир Зеленський з перших хвилин перебування на посаді, пішов у наступ…. Бенкет з приводу “Дня І” - скасовано...

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