Будуть знищені за командою: генерал СБУ пояснив причини чуток про можливу ліквідацію ватажків ''Л/ДНР''

Експерт з питань державної безпеки, екс-керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк зазначив, що поширення чуток на тимчасово окупованих територіях Донбасу, про підготовку до "ліквідації ватажків "Л/ДНР" українськими диверсантами", відбувається через невизначеність людей і нерозуміння свого майбутнього.

За його словами, ліквідація "вищого керівництва республік", а за визначенням українського суду – ватажків терористичних організацій – може бути здійснена тільки за командою та за організації з Москви. Всі інші припущення, на його переконання, можуть висловлювати люди, які незнайомі із ситуацією на цих територіях.

Що ж до ватажків середньої і нижньої ланки, за словами експерта, там ліквідації відбуваються регулярно, але приводом для цього стають бандитські війни за переділ території і майна.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!