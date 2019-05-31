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Будуть знищені за командою: генерал СБУ пояснив причини чуток про можливу ліквідацію ватажків ''Л/ДНР''

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Експерт з питань державної безпеки, екс-керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк зазначив, що поширення чуток на тимчасово окупованих територіях Донбасу, про підготовку до "ліквідації ватажків "Л/ДНР" українськими диверсантами", відбувається через невизначеність людей і нерозуміння свого майбутнього.

За його словами, ліквідація "вищого керівництва республік", а за визначенням українського суду – ватажків терористичних організацій – може бути здійснена тільки за командою та за організації з Москви. Всі інші припущення, на його переконання, можуть висловлювати люди, які незнайомі із ситуацією на цих територіях.

Що ж до ватажків середньої і нижньої ланки, за словами експерта, там ліквідації відбуваються регулярно, але приводом для цього стають бандитські війни за переділ території і майна.

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