Будьте обережними на дорогах!

Obozrevatel Відео 10:46, 10.02.2021 Оновлено: 12:45, 10.02.2021

У Києві в середу, 10 лютого, через безперервний снігопад на дорогах міста утворилися численні затори і ДТП. Поліція просить, по можливості, не користуватись власним транспортом. Будьте обережними на дорогах!

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