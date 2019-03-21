Будівництво нового шляхопроводу на Шулявці

Активна фаза реконструкції Шулявського шляхопроводу в столиці розпочалася 4 дні тому. До цього, з осені, тривали підготовчі роботи. Киян, а головне автомобілістів, хвилює, коли відкриють новий міст. Тому наша знімальна група вирішила перевірити інтенсивність робіт на буд майданчику.

Ріжуть бетон, демонтують арматуру, стовпи, опори; стомлений Шулявській міст доживає останні дні

"В будь-який момент може пройти обвал цих конструкцій, конструкції забираємо. Перші прогонові прольоти забираємо старим дідівським методом. Подальші прольоти буде застосована нова технологія, яку в Україні ще ніхто не втілював", - зазначає головний інженер генпідрядника Чеберяк Віталій.

Підрядник звітує, що розпочалась активна фаза реконструкції. До цього ж демонтовано МАФи, перекладено інженерні мережі. Згодом, під час демонтажу конструкції мосту, рух автомобілів по проспекту Перемоги буде частково обмежено. Але найскладніші роботи виконуватимуть вночі. Зараз навколо буд майданчика організовано тимчасову схему об’їзду.

Розбирати старий міст розпочали в ніч з 16 на 17 березня. Завершити мають у червні. Аби не зривати терміни на демонтажних роботах сьогодні працюють 116 фахівців та 50 одиниць техніки.

А от роботи з будівництва нового шляхопроводу, розпочнуть вже у квітні.

"Підготовка до таких робіт вимагає часу і щоб влаштувати всі палі фундамент і роствірки це вже час, який триватиме не менше 2-3 місяців – саме фундамент нового шляхопроводу. А потім, з урахуванням бетонування і витримки, до 20 доби всіх бетонних конструкцій. Задекларований терміни будівництва нового шляхопроводу – до кінця поточного року", — говорить головний інженер Олександр Здольник.

Як проходять роботи мер Києва приїхав перевірити особисто. І як виявилось не дарма.

"У мене питання: ось люди ходять під мостом це територія будівництва. Якщо якась конструкція впаде не дай Бог на людину хто буде нести за це відповідальність?" — питає голова КМДА Віталій Кличко.

Окрім безпеки, мер наголосив на якості виконання робіт. Каже, тут з’явиться концептуально новий шляхопровід з новими комфортними з’їздами.

"Збільшиться не тільки пропускна спроможність а також буде на дві полоси більше на шляхопроводі для транспорту. Вартість будівництва зараз складає більше 800 мільйонів грн. Не виключаємо, що він може збільшитись. Це не тільки шляхопровід. Під шляхопроводом ідуть багато комунікацій. Це і водопостачання, електрокомунікації, оптиковолокно", — говорить голова КМДА Віталій Кличко.

За проектом будівництва доведеться знести будівлю цеху №5 заводу "Більшовик", який нині не працює. Це дозволить облаштувати додатковий з’їзд з проспекту перемоги. За оцінками фахівців, після реконструкції пропускна спроможність шляхопроводу збільшиться на 20 відсотків. А конструкції самого мосту не матимуть жодних обмежень за ваговим навантаженням.

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