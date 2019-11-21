З самого початку розвитку людство зіткнулося з проблемою подолання водних перешкод.

У той час природним прототипом моста було дерево, що впало з одного боку на іншу.

Будівництво мостів – справа непроста Скріншот з відео

Будівництво мостів – справа непроста Скріншот з відео

В середні віки зростання міст і бурхливий розвиток торгівлі викликало необхідність у великій кількості міцних мостів. Розвиток інженерної думки дозволило будувати мости з більш широкими прольотами, пологими склепіннями і менш широкими опорами. Найбільші мости того часу досягають в прольоті більше 70 метрів.

Будівництво мостів – справа непроста Скріншот з відео

Будівництво мостів – справа непроста Скріншот з відео

У 12 столітті на Русі з'явився наплавний міст через Дніпро, в той час як найбільш поширеними були арочні дерев'яні мости.

З розвитком технологій люди почали будувати мости з бетону і металу. У наш час до мостів застосовуються особливі вимоги. Вони повинні бути досить міцними, щоб витримувати велику вагу.

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