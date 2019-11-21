Будівництво мостів – справа непроста
З самого початку розвитку людство зіткнулося з проблемою подолання водних перешкод.
У той час природним прототипом моста було дерево, що впало з одного боку на іншу.
Будівництво мостів – справа непроста
Скріншот з відео
Будівництво мостів – справа непроста
Скріншот з відео
В середні віки зростання міст і бурхливий розвиток торгівлі викликало необхідність у великій кількості міцних мостів. Розвиток інженерної думки дозволило будувати мости з більш широкими прольотами, пологими склепіннями і менш широкими опорами. Найбільші мости того часу досягають в прольоті більше 70 метрів.
Будівництво мостів – справа непроста
Скріншот з відео
Будівництво мостів – справа непроста
Скріншот з відео
У 12 столітті на Русі з'явився наплавний міст через Дніпро, в той час як найбільш поширеними були арочні дерев'яні мости.
З розвитком технологій люди почали будувати мости з бетону і металу. У наш час до мостів застосовуються особливі вимоги. Вони повинні бути досить міцними, щоб витримувати велику вагу.
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