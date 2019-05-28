Будівлю можна знести одним пострілом: начальник УДО висловився щодо переїзду Адміністрації Зеленського

Начальник Управління державної охорони (УДО) в 2014-2019 рр. Валерій Гелетей зазначив, що і він, і УДО в цілому, не в захваті від ініціативи президента Володимира Зеленського про перенесення президентської адміністрації з вул. Банкової до Конгресно-виставкового центру "Парковий". За його словами, порівняти, з точки зору безпеки, адміністративну будівлю і будь-яку іншу будівлю в місті Києві просто не можна.

Він зазначив, що бачить багато суттєвих проблем по цій будівлі і з боку президентської охорони до нього будуть висуватись певні вимоги щодо оснащення.

Разом із тим, він наголосив, що будь-яке рішення ухвалене президентом, УДО готово виконувати і буде забезпечувати безпеку в місцях його постійного та тимчасового перебування.

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