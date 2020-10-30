Будівлю Конституційного суду закидали презервативами і петардами

Мирослав Семенюк Відео 10:24, 30.10.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

На Донбасі вбили двох воїнів, ще троє – поранені: Україна терміново скликала підгрупу ТКГ

Де дивитися бій Усик – Чісора: розклад трансляцій

В Україні злетіли тарифи на газ, зростати будуть щомісяця аж до лютого: скільки заплатимо

У ЄС після рішення КСУ заговорили про скасування безвізу: ЗМІ показали документ

Порошенко жорстко відреагував на рішення КСУ: хто руйнує безвіз, нехай їде в Магадан