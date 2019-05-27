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Буде як в Венесуелі: економіст змалював наслідки від реалізації пропозиції Коломойського про дефолт

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Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин нагадав, що оголошення країною "дефолту", що запропонував Україні зробити олігарх Ігор Коломойський, означає відмову країни від сплати власних боргів. Він висловив сумнів з того, що Україна, за нинішнього стану золотовалютних резервів та за більш-менш нормальних стосунків із кредиторами, має підстави для оголошення відмови виконувати зобов'язань, що були взяті раніше.

Він зауважив, що видання The Financial Times, якому Коломойський дав інтерв'ю, лягає на стіл до провідних фінансистів світу, які, зокрема, визначають, чи варто купувати українські облігації позики.

Він спрогнозував, що в разі такого оголошення, українських валютних резервів вистачить на півроку для покриття дифіциту торговельного балансу, а після того, з'явить дефіцит звичних сьогодні імпортних товарів, зростання цін, курсу долара і гіперінфляція.

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Олег Пендзин
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