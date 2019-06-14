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Буде спекотно, але вже не скрізь: синоптик розповів про погоду після Трійці

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Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик поділився прогнозом погоди на наступний тиждень після Трійці, з 17 по 23 червня.

За його словами, спаду пекельної спеки, яка з початку червня встановилася по всій Україні, поки не очікується. Деяке полегшення відчують мешканці західних областей України: там з 18-19 червня температура знизиться до +22 ... +27 °C.

"Але це тільки захід України. На решті території без істотних змін", – наголосив Білик.

Дощі синоптики прогнозують лише локальні та короткострокові.

"Такі дощі навіть зараз, у цю спеку, в деяких місцях проходять. Кілька днів тому в Межигір'ї була така сильний злива, що підтопила майже все місто", – зазначив фахівець.

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