Буде спекотно, але вже не скрізь: синоптик розповів про погоду після Трійці

Буде спекотно, але вже не скрізь: синоптик розповів про погоду після Трійці37Читати матеріал російською
Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик поділився прогнозом погоди на наступний тиждень після Трійці, з 17 по 23 червня.
За його словами, спаду пекельної спеки, яка з початку червня встановилася по всій Україні, поки не очікується. Деяке полегшення відчують мешканці західних областей України: там з 18-19 червня температура знизиться до +22 ... +27 °C.
"Але це тільки захід України. На решті території без істотних змін", – наголосив Білик.
Дощі синоптики прогнозують лише локальні та короткострокові.
"Такі дощі навіть зараз, у цю спеку, в деяких місцях проходять. Кілька днів тому в Межигір'ї була така сильний злива, що підтопила майже все місто", – зазначив фахівець.
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