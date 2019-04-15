Буде перезавантаження відносин: дипломат розповів, яких сигналів Захід чекає від Зеленського

Дипломат, співробітник Посольства України в США 2015-2016 рр. Андрій Теліженко вважає, що темою зустрічі президента Франції Емануелья Макрона з кандидатом в президенти України Володимира Зеленського було намагання зрозуміти європейський вектор і напрямок зовнішньополітичної політики Зеленського та його команди, а також, отримання гарантій, що нинішній вектор буде підтриманий і продовжений.

На думку дипломата, головним питанням, в разі перемоги Зеленського на виборах, буде те, які він реагуватиме на вимоги західних партнерів і чи буде він відстоювати українські інтереси у цих відносинах.

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