Буде гірше: адвокат українських моряків попередив Росію про нові санкції

Парламентська асамблея ОБСЄ закликала Росію негайно звільнити українських моряків, захоплених в Керченській протоці. У резолюції організації моряки визнані військовополоненими.

Чи вплине рішення ОБСЄ на Росію? Як змусити Володимира Путіна звільнити українців? На ці та інші запитання відповідає адвокат українських моряків-військовополонених Микола Полозов.

На його думку, у Росії залишається максимум півтора місяці, щоб виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права і відпустити полонених.

"Далі будуть вже рішення суверенних держав – США, Євросоюзу, Канади – з приводу введення санкцій. Нагадаю, перший пакет санкцій у зв'язку з Керченською інциденту було запроваджено в березні – ще до того, як Міжнародний трибунал ухвалив своє рішення. Ніщо не заважає ввести другий пакет, набагато більш серйозний і більш жорсткий", – наголошує юрист.

Також говоримо про те, що це питання може бути винесено на розгляд Генеральної асамблеї ООН. Детальніше про стратегію зі звільнення українських моряків – дивіться в нашому ефірі.

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