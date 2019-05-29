Буде активний: Наливайченко підняв питання про відповідальність чиновників в епопеї з громадянством Саакашвілі

Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко зазначив, що тлумачення громадянства давно виписане в міжнародному праві, як постійний стійкий, безперервний зв'язок між державою і громадянином не обмежений ні в просторі, ні в часі. І тільки далі, за його словами, йдуть взаємні зобов'язання.

Він підкреслив, що в ситуації, яка триває з громадянством Міхеїла Саакашвілі, виникає питання, хто ті люди, які в комісії з громадянства підготували цей "незаконний акт" для Петра Порошенка для набуття Саакашвілі громадянства України.

На його переконання, українське громадянство має стати такою самою цінністю, як і в європейських країнах і в США, де його просто так не роздають, але й просто так і не забирають.

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