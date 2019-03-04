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Будь київської міст може впасти в будь-який момент – експерт розповів про стан шляхопроводів

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Інженер, експерт із питань транспорту Віктор Петрук зазначив, що непередбачувані руйнування мостів відбуваються в усьому світі. Але для українських мостів в потенційна аварійність накладається на фактор зношеної інфраструктури і брак кваліфікованих кадрів у системі управління цією галуззю.

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