Будь київської міст може впасти в будь-який момент – експерт розповів про стан шляхопроводів

Будь київської міст може впасти в будь-який момент – експерт розповів про стан шляхопроводів784Читати матеріал російською
Інженер, експерт із питань транспорту Віктор Петрук зазначив, що непередбачувані руйнування мостів відбуваються в усьому світі. Але для українських мостів в потенційна аварійність накладається на фактор зношеної інфраструктури і брак кваліфікованих кадрів у системі управління цією галуззю.
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