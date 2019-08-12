Бронзовий Ленін спровокував скандал у Дніпропетровській області

У Жовтих Водах на Дніпропетровщині не відбулися торги з продажу бронзової статуї Леніна. Демонтований пам'ятник намагалися продати за півмільйона гривень.

Продаж не відбувся через відсутність допущених учасників торгів. Про це OBOZREVATEL стало відомо з сайту електронних аукціонів.

Декомунізованого Леніна хотіла продати виконавча служба в зв'язку з мільйонними боргами комунального підприємства "Виробниче житлово-ремонтно-експлуатаційне об'єднання" Жовтоводської міської ради, яке зберігало статую на складі.

Його вартість оцінили в 514 500 гривень. Чотириметровий литий пам'ятник зроблений з бронзи вагою в шість тонн.

Пустити з молотка бронзового Леніна хотіли, щоб погасити зарплатні борги підприємства. Заявки на участь в торгах подавали десяток потенційних покупців. Про це Укрінформ повідомляв керівник КП Андрій Поляков.

"Він може когось зацікавити не тільки як метал, він має ще й якусь художню цінність", - говорив Поляков.

Варто зазначити, що міський голова Жовтих Вод Володимир Абрамов був проти продажу пам'ятника. У зв'язку з цим між ним і комунальним підприємством виник конфлікт.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!