Британські ЗМІ запропонували Трампу купити Британію

Британські ЗМІ запропонували Трампу купити Британію51 Читати матеріал російською
Оглядач Daily Mail Річард Літтлджон запропонував президенту США Дональда Трампа купити Британію.
Такий заклик пролунав у його статті, яку переклав проект "ІноТВ". Журналіст упевнений, що країні буде набагато краще, якщо вона стане 51-м штатом США, а не залишиться у Євросоюзі.
"Зупинимося на £10 трлн готівкою. Трамп миттю проковтне нашу пропозицію. Це стало б найбільшою угодою в історії і анулювало б дефіцит одним махом. Що такого є у Гренландії, чого немає у нас? Хіба що білі ведмеді. І лід", – сказав автор статті.
За словами Літтлджона, заплативши £10 трлн, США отримають у своє розпорядження "п'яту найбільшу економіку й п'яту найсильнішу армію".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп почав відкрито говорити про можливу купівлю острова Гренландія.
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