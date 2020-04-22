У Великобританії починають випробування вакцини від COVID-19: подробиці з Лондона

Майже 130 тисяч інфікованих коронавірусом у Британії. Смертельних випадків більш ніж 17 тисяч.

Така цифра озвучена в сьогоднішній хронології пандемії коронавірусу. Але маємо і хороші новини. Вже завтра, 23 квітня, команда Оксфордського університету починає випробовувати вакцину від COVID-19 на людях. Уряд виділив на ці досліди 20 млн фунтів. Про це в своєму інтервью ВВС розповів міністр охорони здоров’я Великобританії Метт Хенкок. Про правила карантину і очікування англійців та всього світу поговорили з Віталієм Баєвим, українцем, що проживає у Лондоні.

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