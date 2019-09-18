Викрито брехню ФСБ Россії про Україну

Співробітники ФСБ Росії заявили про викриття і затримання озброєної банди з України, яка нібито займалася екстремізмом.

Як передає телеграм-канал "Че по Ростову?" за даними ФСБ, мова йде про організацію "Союз народів сонця і народів півмісяця", яка була створена на ідеології релігійного міжнародного руху "АллатРа".

"Основною метою екстремістської організації є боротьба з євреями та представниками ортодоксальних юдейських релігійних об'єднань, зокрема силовим шляхом, для чого на базі руху створена бойова група", – заявили в ФСБ.

Стосовно затриманих порушили кримінальні справи за частиною другою статті 282 КК ("Участь в екстремістському співтоваристві").

Так повідомляли російські ЗМІ.

А наступного дня представник "банди АллатРа", яку ніби-то затримали та заарештували росіяни, Андрій Ковтунов, прийшов на прямий ефір інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" і розповів, що дізнався про свій "арешт" від представників програми "Бурчук LIVE", коли йому зателефонував гостьовий редакор.

Він заявив, що організація "АллатРа" не має жодного стосунку до екстримізму. Цей рух, за його словами створений заради відродження у суспільстві моральних цінностей. Рух "АллатРа" поза політикою та релігією, він об'єднує мільйони людей по всьому світу, які належать до різних конфесій, національностей та релігій.

Ковтунов заявив, що людину, яку затримали в РФ, ніхто в організації не знає. Він міг діяти просто на основі прочитаної книги або переглянутого відео, але це не означає, що він був членом організації. За словами Ковтунова пов'язувати зловмисників із організацією "АллатРа", це все одно що пов'язувати терористів з ІДІЛ із ісламом. Іслам - це релігія любові, і жодного стосунку до тероризму вона немає. "АллатРа" - це волонтерський рух, де люди працюють в ім'я блага всього суспільства і цей рух, за словами Ковтунова, не несе насильство.

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