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Бранців Кремля в Україні немає: батько полоненого

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Батько Василя Сороки Віктор Сорока повідомив, що волонтери, батьки та рідні вже з другої години ночі чекали на українських бранців Кремля у Жулянах.

На жаль, інформація генерального прокурора про те, що українці вже летять в Україну не справдилась. За словами Василя Сороки, в Україні їх немає. Він сподівається, що українці повернуться додому протягом дня, але, за його інформацією, до теперішнього часу хлопців ще немає в Україні.

Сорока заявив, що єдина інформація, яку він отримав від адвокатів, це те, що вчора відбувався рух автозаків по Москві. Їх супроводжували гелікоптери для того, щоб показати, що Росія ніби-то видворяє дуже небезпечних злочинців та терористів. Також потім були повідомлення, що хлопці летять і мають прибути в Україну вночі.

Але поки що, за словами Віктора Сороки, уся інформація про прибуття бранців Кремля в Україну виявилася фейком.

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