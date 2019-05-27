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Бранці Кремля: правозахисниця розповіла про ситуацію з полоненими українцями у Криму, на Донбасі і Росії

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Правозахисниця Марія Томак зазначила, що звернення до президента Володимира Зеленського підписали не тільки родичі тих, кого утримують в Росії, але й заарештованих в Криму та тих, кого утримують в полоні бойовики в ОРДЛО. Вона також наголосила, що приєднались у своєму зверненні й громадські правозахисні організації.

За її словами, метою цього звернення було бажання взяти активну участь у визначенні уповноваженого президента з питань бранців.

За її словами, ці ідеї обговорювались з адміністрацією попереднього президента, Петра Порошенка, якій було передано конкретні відпрацьовані документи, але напередодні виборів це питання так і не було вирішено.

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