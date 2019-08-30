Бранці Кремля: ані підтвердження, ані заперечення немає

Бранці Кремля: ані підтвердження, ані заперечення немає133 Читати матеріал російською
Батько полоненого моряка Дмитро Ейдер прокоментував новини із приводу того, що українські бранці повертаються додому.
Він заявив, що жодної остаточної інформації із приводу повернення моряків в Україну ще немає. Немає ані підтвердження, ані заперечення цих новин. Навіть адвокати, які перебувають у Москві не знають, що насправді відбувається. Тому він не можу ніяк прокоментувати ці новини. Батьки та родичі знаходяться у стані очікування прибуття рейсу з четвертої години ранку. Ейдер заявив, що уся інформація, яка з'являлася у соцмережах також не є підтвердженою. Жодної конкретики досі не було.
Офіс Президента вже почав заперечувати інформацію, яку у своєму пості оприлюднив Рябошапка, коли зробив репост новини російських ЗМІ. Батьки та родичі приїхали до аеропорту вночі, почекал там і роз'їхались. На разі немає жодної інформації, який саме літак, коли і в яке саме місто прибуде.
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