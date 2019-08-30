Бранці Кремля: ані підтвердження, ані заперечення немає

Батько полоненого моряка Дмитро Ейдер прокоментував новини із приводу того, що українські бранці повертаються додому.

Він заявив, що жодної остаточної інформації із приводу повернення моряків в Україну ще немає. Немає ані підтвердження, ані заперечення цих новин. Навіть адвокати, які перебувають у Москві не знають, що насправді відбувається. Тому він не можу ніяк прокоментувати ці новини. Батьки та родичі знаходяться у стані очікування прибуття рейсу з четвертої години ранку. Ейдер заявив, що уся інформація, яка з'являлася у соцмережах також не є підтвердженою. Жодної конкретики досі не було.

Офіс Президента вже почав заперечувати інформацію, яку у своєму пості оприлюднив Рябошапка, коли зробив репост новини російських ЗМІ. Батьки та родичі приїхали до аеропорту вночі, почекал там і роз'їхались. На разі немає жодної інформації, який саме літак, коли і в яке саме місто прибуде.

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