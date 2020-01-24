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24 січня • оновлено в 12:43
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Бранець "ЛНР" дав хабар аби потрапити у список на обмін: що робитиме СБУ

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Ексрадник Голови СБУ Юрій Тандіт у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував заяви колишніх бранців ОРДЛО про те, що терористи вимагали величезні хабарі в розмірі десятків тисяч доларів за звільнення українських бранців та внесення їх у список на підтвердження.

"Ви щойно обнародували злочин. По такій заяві має бути відкрити кримінальне провадження. Ми в перші місяці зіштовхувались із подібними злочинами. Кожен факт такий ми, на скільки могли, притинали. Я думаю. що по цьому злочину буде почате кримінальне провадження національною поліцією України", - заявив Тандит.

Він додав, що подібні факти потрібно з'ясовувати, проводити розслідування і, коли тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей будуть повернені, коли там будуть діяти українські закони, я думаю, що ці злочинці будуть покарані.

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Юрій тандем
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