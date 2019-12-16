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16 грудня • оновлено в 14:05
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Борщ часів Порошенко проти ''борщу Зеленського'': журналісти ТСН знайшли відмінності

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Вперше за багато років, розповідь про традиційну українську страву на ТВ-каналі 1+1 перетворилась із економічного трилера на пізнавальну розповідь.

Так, протягом останніх двох років, у регулярних розповідях про "борщовий кошик" українця завжди наголошувалось на подорожчання, дефіцит і "рекорди цін", то тепер все стало інакше. І навіть, якщо щось і стало коштувати більше, то це, за словами журналістів ТСН, сталося не в наслідок економічної політики, а через несприятливі погодні умови і неврожай.

Чекаємо на нові "дослідження" і економічні "відкриття" чинного уряду - від комунальних послуг до вартості пального.

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