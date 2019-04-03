Боротьба за екологію: що приховує назва ''еко-продукція''

Експерт з питань поводження з відходами Анна Таранцова зазначила, що ті "розкладні" пакети, які мають 99% поліетилену та 1% оксідомішків, які деякі супермаркети позиціонують як екологічні, не є нешкідливими. За її словами, коли вони потрапляють на звалище, то або з ними нічого "екологічного" не відбувається, через відсутність кисню, який діє на ці домішки, або за наявності кисню та ультафіолету, такі пакети розкладаються на дрібні ультрапластики.

Вона наголосила, що ці речовини, фактично хімічні сполуки, потрапляють у воду, грунт, а як наслідок у продукти, які, врешті-решт споживає людина.

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