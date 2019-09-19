Боротьба з меланомою: як вчасно виявити смертельну родимку

Паціент з діагнозом меланома Олександр Шуть розповів про ознаки захворювання та про своє лікування.

Він зазначив, що його небезпечну родимку виявили вчасно, видалили її та тканину навколо неї і зараз він проходить стадію профілактичних досліджень. Для ранньої стадії. яку діагностували у нього, цього більш ніж достатньо. У більшості випадків лікування хвороби на першій стадії, цього достатньо.

Онкохірург національного інституту раку Сергій Дєдков розповів про те, що насправді в Україні на меланому перевіряються дуже мало людей, тому вчасно виявити небезпечну хворобу на першій стадії вкрай важко. У пацієнта, як правило, за словами лікаря, нічого не болить, нічого не турбує, небезпечна родимка має звичайний вигляд, який не спеціалісту досить важко відрізнити від звичайної родимки.

Окрім меланоми існують інші типи онконебезпечних оновоутворень, наприклад, базаліома, які в деяких країнах не внесені до переліку небезпечних захворювань, але вони, за словами лікаря, є небезпечними і потребують вчасного виявленя. Лікар зазначив, що для населення України, яке має світлий тип шкіри, перевірятись на меланому потрібно обов'язково.

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