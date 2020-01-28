Боротьба України та Росії в ПАРЄ: коментар Олексія Гончаренка

Народний депутат України Олексій Гончаренко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував засідання ПАРЄ, на якому росіяни просувають на посаду голову свого делегата пана Толстого.

"Атмосфера дуже напружена, адже нам вдалось оскаржити повноваження росіян. Але остаточно це питання буде вирішено завтра ввечері. Росіяни просувають на голову ПАРЄ пана Толстого, ми боремося, і в'їзду на білому коні з боку російської делегації точно вже не буде. Проте треба бути реалістами, я думаю, що завтра все ж таки повноваження російської делегації підтвердять, пан Толстой буде обраний. Але ми робимо все, що можемо. Завтра буде окрема розмова по Росії, де ми скажемо і про Крим і про Донбас і про військовополонених і про порушення прав людини", - заявив Гончаренко.

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