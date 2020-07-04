Бородай заявив про повноцінне приєднання окупованого Донбасу до Росії

Відео 16:40, 4.07.2020 Оновлено: 17:32, 4.07.2020
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