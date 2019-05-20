"Боріться – поборете!": Столиця готується до КиївПрайду-2019

Український кліпмейкер Юрій Двіжон в ефірі програми Бурчук Live представив проект, в якому 15 українських знаменитостей долучилися до інфокампанії КиївПрайду “Борітеся – поборете!”, присвяченої Міжнародному дню боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією.

17 травня у світі відзначають Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією. З цієї нагоди КиївПрайд спільно з кліпмейкером та режисером Юрієм Двіжоном запустили інфокампанію “Борітеся – поборете!”. До неї долучилися 15 знаменитостей, які знялися у однойменному ролику. Серед героїв - зірки шоу-бізнесу, телебачення, політики та дипломати, а саме: Народна артистка України Ольга Сумська, Посолка Великої Британії в Україні Джудіт Гоф, співачка ЛУНА, телеведучий Майкл Щур, співачка Аліна Паш, травесті діва Монро, координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані, співак PIANOBOY Дмитро Шуров, телеведуча Яніна Соколова, політикиня Світлана Заліщук, співачка TAYANNA, музичний гурт YUKO, телеведучий Анатолій Анатоліч, співачка Злата Огневич та музичний гурт KADNAY.

Проект, покликаний привернути увагу до проблем дискримінації ЛГБТ+ в Україні та показати, що лесбійки, геї, бісексуальні та трансгендерні люди є в першу чергу такими ж громадянами цієї держави.

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