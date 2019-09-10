Борис Джонсон став новою жертвою Брекзіту: експерт-міжнародник

Експерт з міжнародних питань Українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля прокоментував новину про призупинення роботи британського парламенту на 5 тижнів.

Напередодні з'явились новини, що Борис Джонсон програв усі голосування в Палаті громад щодо Брекзіт. Британські депутати вкотре відкинули пропозицію прем'єр-міністра Британії провести дострокові парламентські вибори. Отже, від сьогодні парламент Великої Британії призупинив свою роботу аж до 14 жовтня.

Володимир Воля заявив, що для нього ситуація виглядає так, що Борис Джонсон вирішив наскоком вивести Велику Британію з ЄС, але парламентарі його не підтримали. Увесь світ встиг побачити радикальний підхід Джонсона, додав Воля. Британський прем'єр був готовий виходити з ЄС з угодою чи, навіть, без угоди, але депутати Палати громад виявились до такого рішення не готовими.

Воля зазанчив, що Джонсон потрапив у ту саму пастку, в яку перед тим потрапила його попередниця Тереза Мей. І, фактично, зараз, за словами експерта, повторюється ситуація лютого-березня 2019 року, коли парламент та прем'єр-міністр зайшли у глухий кут.

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