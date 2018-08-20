Бондаренко на росТВ размечталась о вечном единстве Украины с Россией

Скандально известная экс-член Партии регионов Елена Бондаренко нагло заявила, что Украине никогда не удастся разорвать свои связи с Россией и в любом случае придется жить вместе с агрессором.

Более того, она цинично призналась в любви государству, которое уже пятый год ведет кровопролитную войну на ее Родине. Свою бредовую речь коллаборантка озвучила в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".