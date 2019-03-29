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Бойовий літак США прилетів до Керченської протоки на розвідку

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Літак ВМС США EP-3E Aries II провів розвідку поблизу Керченської протоки і кордонів Росії.

Як передає "Інтерфакс", літак із бортовим номером 157 316 вилетів з авіабази Суда-Бей на грецькому острові Крит.

Протягом близько чотирьох годин він курсував за маршрутом від західних кордонів Криму уздовж його південного узбережжя, на південь від входу в Керченську протоку, аж до Кубані в районі Новоросійська на висоті 7,4 тис. метрів.

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